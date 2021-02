Carlos Ezeta, joven que golpeó al congresista Ricardo Burga de Acción Popular, reveló que La fiscalía está solicitando de 6 a 12 años de prisión en su contra por los presuntos delitos de lesiones graves, pese a que el mismo parlamentario aseguró que no iniciará acciones legales en su contra.

“No puedo entender como quienes oprimen al pueblo no son responsables pero uno que se levanta, tiene que ir a la cárcel”, señalo el joven en el programa “Al Estilo Juliana”.

“Otra cosa que es indignante es que me dijo que tenía que hacer servicio comunitario, pero lo que me están imputando no es servicio comunitario, es cárcel de 6 a 12 años”, agrego muy contrariado.

El joven también señalo que intento comunicarse con el congresista Burga para que lo ayude, pero no obtuvo ninguna respuesta.

“Le pedí, de alguna manera, que se haga un perito de parte, pero me dijo: ‘No, no quiero saber nada más del asunto’, Le pedimos ayuda porque si no hacemos un nuevo perito me llevan a la cárcel por 12 años. No puede ser, mi vida se estaría acabando”, sostuvo muy contrariado el llamado “héroe del bicentenario.

