Aurora Caruajulca

aurora.caruajulca@prensmart.pe

Dicen que el amor es ciego, pero la ciencia dice que solo es miope. Que no es eterno, sino químico. Que no es destino, sino decisión. Y que, si duele, no es amor.

Carlos Galdós lo sabe bien, y por eso vuelve a los escenarios con “Casos del Corazón. Si duele, por ahí no es...”, un show que disecciona el amor con bisturí de humor y pinzas de neurociencia, para demostrar que la mayor historia de terror no es la de un fantasma, sino la de un ex que no supera la relación.

Hoy 14 y mañana, Galdós convertirá las butacas en divanes y el escenario en consulta. Porque si algo ha aprendido tras años de observación (y dos divorcios), es que el amor debería venir con manual de instrucciones… o al menos con advertencias en letra grande.

“Nos han enseñado que el amor es esta cosa mágica, arrebatadora, pero en realidad el amor es elegir todos los días a la persona con la que estás, con todo lo que eso implica (...). Cuando tu cerebro ya no está inundado de dopamina y puedes ver integralmente a la otra persona, ahí recién estás en capacidad de elegirla. Y esa elección integral es el amor: ‘ya puedo ver tus defectos y virtudes y te voy a elegir sin pretender cambiarte’”, reflexiona.

Con la mezcla perfecta de humor e ironía, “Casos del Corazón...” no es solo un show de comedia, sino una sesión de terapia colectiva para quienes aún creen en mitos como “los opuestos se atraen” o “si me cela, es porque me ama”.

“Si estás enamorado, no te cases”, advierte con ironía. Y es que, según la ciencia, el enamoramiento es solo un cóctel químico diseñado para hacernos tomar malas decisiones.

“Me avalan dos divorcios, algo debo saber de esto, ¿no?”, dice entre risas. Luego añade con seriedad: “Si estás enamorado, no te cases. No se toman decisiones cuando uno está enamorado porque el enamoramiento tiene que ver con un periodo entre seis meses y tres años en el que tu cerebro está bloqueado. Es un proceso químico (...)”.

Sobre los peores consejos amorosos que ha recibido, lo tiene claro: “‘Más vale malo conocido que bueno por conocer’. ¡Eso es una locura! Es como decirte ‘quédate en la incomodidad’, ‘no vayas por más’. Pero si un zapato no es tu talla, tarde o temprano te hará una herida”.

Pero no todo es una tragedia griega. En esta edición del show, Galdós incluirá una sección especial inspirada en su programa de Radio Oxígeno, donde, a diario, recibe consultas amorosas en vivo. “La gente llega buscando consejos, pero se lleva un espejo”, comenta.

A sus 50 años, Galdós tiene claro que el amor no es un cuento de hadas. “Nos han vendido la idea de que llega el príncipe, te besa y todo es perfecto. El amor necesita libertad, no control. El control es lo que mata el amor (...). No es algo arbitrario, no es que Dios con su varita mágica diga ‘tú sí, tú no’. Es un ejercicio consciente de elección diaria, de mucho trabajo y de tomar a la persona que tienes al frente con todo el combo, sin pretender cambiarla”, explica.

Desde hace 21 años, Carlos Galdós celebra San Valentín con un show. Para él, esta fecha no solo marca un día de romance, sino el inicio de su año en materia de espectáculos.

El show se presenta hoy y mañana en el Teatro Canout, en Miraflores. Las entradas pueden comprarse en Teleticket.

OJO AL DATO

5

años

de casado lleva Carlos Galdós con su esposa, a quien conoció en Tinder.

1

enseñanza

principal quiere dejar a sus hijos: “Nunca estés en un lugar donde no te sientas cómodo”.

Con este show arranca su año de presentaciones.

2

zonas

tendrá su show por San Valentín en el Teatro Canout (Zona Galdós y Mezzanine)