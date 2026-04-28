Dos enfermedades inmunoprevenibles, es decir, que pueden evitarse mediante la administración de vacunas, viene generando alarma en el país debido al aumento de casos a nivel nacional. Se trata de la tos ferina y el sarampión, que afectan sobre todo a niños.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú), hasta la fecha, se han elevado a 68 los afectados con sarampión, que se presenta con síntomas como fiebre alta, erupciones en la piel, tos seca y secreción conjuntival.

De estos casos, 64 se detectaron en Puno, donde hay un brote, y cuatro en Lima. La mayoría de contagiados tienen entre 5 y 9 años; sin embargo, también se han reportado casos en bebés y personas adultas.

Por otro lado, la tos ferina continúa propagándose. El CDC-Perú reportó 892 casos, siendo la región más afectada Loreto. Le siguen San Martín, Ucayali y Puno. Asimismo, por este mal han fallecido 15 menores, sobre todo bebés y niños de 0 a 5 años.

PROTECCIÓN. Para evitar que estos males sigan en aumento, está en curso una jornada nacional de vacunación, a través de la cual el Ministerio de Salud busca aplicar 6 millones 280 mil 757 dosis de vacunas hasta el 3 de mayo próximo.

Esta iniciativa, que se desarrolla en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, incluye la salida de brigadas que irán casa por casa para proteger contra la hepatitis B, rotavirus, polio, neumococo, influenza, sarampión, varicela, fiebre amarilla, difteria y tos ferina, entre otras enfermedades.

OJO AL DATO. El Colegio Médico del Perú señaló que “la vacunación es una de las herramientas más efectivas para salvar vidas y cuidar a la población”.