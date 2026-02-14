Faltan pocas horas para San Valentín y mientras Lima se llena de globos rojos, hay un equipo que afila cámaras, carga baterías y revisa rutas.

No preparan cenas románticas, organizan seguimientos. Se llaman Detectives Privados Escuadrón Femenino Fénix J&L., y desde hace más de una década se han convertido en pioneras en el rubro de investigación privada en la capital.

Su especialidad: “cazar infieles en el acto”. Así las conocen. Ingresan a discotecas, hoteles, restaurantes, saunas y bares sin levantar sospechas. Se camuflan como ejecutivas, barrenderas, vendedoras o deportistas. Donde el investigado vaya, ellas llegan primero… o después, pero siempre llegan.

La mayoría que las contrata son hombres. Empresarios, médicos, abogados, militares, emprendedores.

Los casos pueden resolverse en horas. Una esposa que salió a “almorzar con amigas” terminó encontrándose con su amante y cerrando la tarde con un pollito a la brasa. Cuatro horas bastaron para documentarlo todo. Otros seguimientos duran días o semanas; depende de la ruta del objetivo y de su habilidad para mentir.

El verano es temporada alta. El calor, las vacaciones y los cambios de rutina disparan los servicios. Hay quienes no regresan a casa por dos o tres días con la excusa de trabajo de campo.

CASOS. La tecnología es su aliada. “Utilizamos cámaras ocultas en lapiceros, relojes y celulares. Instalamos GPS con audio en vehículos y aplicamos técnicas de seguimiento en auto y moto. Manejamos conocimientos de criminología, balística y análisis de huellas. Algunas integrantes son expolicías; otras profesoras o psicólogas. Varias han llevado cursos de actuación para interpretar cualquier papel que la misión requiera”, contó a OJO Liz Elizabeth Rodríguez Gutiérrez, su directora.

Las historias que acumulan parecen guiones de series de televisión. Un hombre que cada domingo decía visitar la tumba de su madre en el cementerio se tomaba la selfie de rigor entre flores y luego se reunía con su amante antes de pasar el día en un hotel.

Otro caso llevó a las agentes a una iglesia. Una señora asistía a misa diaria y aseguraba quedarse al rezo del rosario, en realidad se encontraba con su “colágeno”. La fe como fachada, la infidelidad como rutina.

Han seguido objetivos hasta provincias e incluso al extranjero. En su lista figuran personajes de la farándula, políticos, futbolistas y empresarios conocidos.

Entre las profesiones que más “sacan los pies del plato”, mencionan a policías, militares, conductores de transporte público y personal médico.

En la antesala al Día del Amor, mientras unos planean serenatas y otros reservas frente al mar, el Escuadrón Femenino Fénix afina detalles para otra jornada larga.

El contacto para el Escuadrón Femenino Fenix es 988817924 y está ubicado en la calle Morelli 477 of. 211, San Borja.

3

investigadoras

suelen formar el equipo que busca descubrir una infidelidad. Todas adiestradas en investigación.

1

área legal

tiene la sede del Escuadron Fénix Detectives, ubicado en San Borja

Suelen usar cámaras espías camufladas en peluches.

24

x 7

atienden las detectives. Validan primero a los que soliciten el servicio, mediante una entrevista.