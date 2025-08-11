La censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, reportada como desaparecida el pasado jueves 7 de agosto en el distrito de Mollepata, en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, fue encontrada con vida y en buen estado de salud en Trujillo, según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional.

Aun no se detallan cómo llegó a este lugar, pero según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las circunstancias se encuentran bajo investigación de la Policía de Trujillo.

“Compartimos nuestro sincero regocijo por este desenlace, que devuelve la tranquilidad a la familia, amistades y seres queridos, a quienes acompañamos en este momento”, señaló el INEI.

De acuerdo al reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad, se usaron drones para el reconocimiento y el monitoreo en inmediaciones del río Tablachaca y Pampas, así como la zona Palacios, a fin de buscarla.

En el lugar se desplegó la Policía con sus equipos especiales, entre ellos la Unidad de Rescate, el Escuadrón de Emergencia y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

A los agentes se sumaron el equipo de la Subgerencia de Defensa Civil Regional y, según Gaspar Morán, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), también sus nueve compañeros censistas que la acompañaban en este recojo de información en los hogares peruanos.

La censista fue vista por última vez en este distrito liberteño y, en la habitación que alquilaba, se halló la indumentaria que emplea para el censo y su tablet de trabajo. Su compañera de hospedaje contó que la dejó desayunando y, luego, ya no estaba.