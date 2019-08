Los comerciantes informales que ocupaban la vía pública en las calles aledañas a la zona comercial de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, fueron retirados esta madrugada tras una intervención realizada por la Municipalidad de Lima.

“Estamos interviniendo lo que es cuadra 5 y 6 del jirón Puno, así como cuadra 7 y 8 del jirón Ayacucho. El objetivo es hacer la recuperación del espacio público y poder evitar el comercio informal”, señaló Zuleyka Prado, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima. Indicó también que se procedió con la colocación de rejas en cuatro puntos de acceso a Mesa Redonda.

Diario Ojo pudo confirmar que varios agentes de la Policía Nacional resguardaban la zona a fin de prevenir cualquier enfrentamientos entre personal municipal y ambulantes. En tanto, las actividades referentes al comercio formal en Mesa Redonda continúan con normalidad.

Además, se ha cerrado el tránsito vehicular por un mes, el cual se aplicará desde la cuadra 5 hasta la 6 del jirón Puno. Mientras, el jirón Ayacucho, la circulación de unidades continuará con normalidad.

La gerenta de Fiscalización y Control añadió que se procederá con la retención temporal de mercadería a los comerciantes que no cuenten con los permisos respectivos o que ocupen los espacios públicos sin autorización alguna. Indicó que esta diligencia no es inopinada.

“Las faltas oscilan entre S/240 hasta S/820. Todos los productos perecibles no se regresan, primero son evaluados por Sanidad, y si no son adecuados se destruye […] Hemos brindado una sensibilización como tres veces a la zona y hemos dado a conocer lo que se quiere hacer. No ha sido una operación sorpresa”, dijo.