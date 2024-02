Luego que el abogado de Paolo Guerrero envió una carta de renuncia al club César Vallejo, el presidente fundador del club trujillano, no descartó que el futbolista use el pretexto de la inseguridad en Trujillo para barajar ofertas en otros clubes.

El gobernador de La Libertad dijo que incluso él ha recibido llamadas (de extorsionadores) y la población en general, y subrayó que en Lima hay más inseguridad que en Trujillo. “La extorsión por teléfono es un delito común, siempre extorsionan por teléfono, y el caso de la mamá de Paolo no es el único, eso se da todos los días, a los empresarios los amenazan” , incidió.

”Espero que a futuro ‘no’ me equivoque, de repente Paolo ya está tomando como pretexto estas llamadas (de extorsión) para no venir a Trujillo, de repente tiene mejores ofertas y sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima o Colo Colo , y la verdad eso no sería algo serio”, aseveró en RPP.

Además, Acuña dijo que espera que los abogados de Paolo Guerrero y del club se pongan de acuerdo, porque “no se puede estar utilizando” el caso del futbolista para tratar de afectar la imagen de Trujillo. “Ahora se está viendo a Trujillo como la peor ciudad del país. Como es un tema mediático en el mundo, entonces nadie va querer venir a Trujillo”, indicó.

“Entonces yo creo que no es un motivo para decir voy o no voy a Trujillo porque está en emergencia, al contrario eso debe motivarlo para que venga porque hay más seguridad, más tranquilidad y mayor presencia de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

