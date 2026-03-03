Los mensajes que intercambió Adrián Villar Chirinos, de 21 años, con su familia y su entonces pareja Francesca Montenegro, tras haber atropellado a la joven deportista Lizeth Marzano y darse a la fuga sin auxiliarla en San Isidro, evidencia un “encubrimiento total”, sostuvo el hermano de la víctima, Gino Marzano, quien expresó su indignación.

“Cada día sale nueva información en donde básicamente nosotros seguimos concluyendo que acá había un encubrimiento total de las partes (…) Aquí, lo que han querido es ganar tiempo y poder buscar el respaldo, el poder avalar a esta persona que no ha asumido su responsabilidad. Y han ganado tiempo, y eso es lo que hoy estamos viendo", refirió en RPP.

En estas conversaciones, que difundió Cuarto Poder el último domingo, la madre del acusado de homicidio culposo le pidió afrontar las consecuencias de sus actos en vez de encubrirlos. “Piensa cómo lo afrontamos en lugar de encubrir cosas. Yo estaré acompañándote en todo”, le dijo Marcela Chirinos.

Además, su exenamorada le ofreció ayudarlo con contactos de su madre. “Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”, le escribió Montenegro, quien ha dicho que su familia le pidió a Villar entregarse y pasar dosaje etílico.

AUDIENCIA. Tras conocerse estas conversaciones, Adrián Villar reconoció su responsabilidad en la muerte de la buceadora a través de un video que publicó su madre. “Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice. Es por eso que, desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades...”

Hoy, a las 3 de la tarde, el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del magistrado Adolfo Farfán, continuará la audiencia de prisión preventiva contra el detenido, a quien se le acusa de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y exposición al peligro, así como fuga en accidente de tránsito. Para él se pide nueve meses de prisión preventiva.

OJO AL DATO. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó la existencia de videos de Adrián Villar en el aeropuerto durante su viaje a Cajamarca.