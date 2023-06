Su experiencia laboral en el sector turismo, su gusto por los viajes y el que la empresa en que laboraba estuviera próxima a cerrar impulsó a Jessica Reyes (43) a lanzar su emprendimiento.

Así nació su agencia de viajes Chicas Viajeras en el 2019, pero con un enfoque que la distingue de otros negocios del mismo rubro.

¿Qué diferencia a tu agencia de viajes de otras?

Si bien vendemos pasajes nacionales y al exterior para mujeres que desean viajar solas, con amigas, parejas o sus familias, el negocio está enfocado en organizar viajes grupales femeninos. Se forma un grupo de máximo 13 mujeres cuyo itinerario está armado para conocer el trabajo de otras mujeres propietarias de negocios en los destinos que visitamos. Al mismo tiempo las mujeres que viajan forman una amistad entre ellas y se inspiran para emprender.

¿Qué fue lo más complicado de emprender?

El miedo a fallar, a no saber encaminar el negocio o a no plasmar bien la idea. También los temas burocráticos porque el emprender tiene que ver con la formalización. Si quieres que tu empresa vaya bien tienes que hacer un montón de documentación. Además, si quieres tener una certificación debes prepararte. Todo eso toma tiempo.

La pandemia afectó al sector turismo, ¿qué hiciste en ese tiempo de paralización?

El negocio estaba floreciendo y de pronto llegó la pandemia y se truncó todo. Lo que hice fue no desaprovechar el tiempo y me dediqué a aprender las habilidades necesarias para llevar un emprendimiento, así que estudié temas operativos, de marketing, etc. Mi esposo estuvo trabajando en los meses de pandemia, entonces por el lado económico no me preocupé al 100 %.

¿Qué satisfacciones te genera tu emprendimiento?

Me llena de alegría y me satisface el ayudar a otras mujeres emprendedoras a destacar su trabajo. También el hecho de que se junten mujeres para viajar, se inspiren, vean de otra forma la cultura de una ciudad y que regresen felices porque les encantó hacer esas conexiones con otras mujeres.

Participaste en el programa Mujeres sin límites de Fundación Belcorp, ¿cómo ayudó esto a tu negocio?

Los mentores del programa me aclararon un poco más el panorama, me ayudaron a fortalecer mi liderazgo y autoconfianza. Todas las capacitaciones, que son gratuitas, me sirvieron para potenciar las habilidades en la gestión de mi emprendimiento. Hay una nueva convocatoria hasta el 2 de julio. Invito a las mujeres emprendedoras a participar en el programa porque brinda muchas herramientas para encaminar un negocio.

Programa Mujeres sin Límites

Con el objetivo de continuar aportando en el empoderamiento e independencia económica de la mujer, Fundación Belcorp realiza una nueva edición del programa Mujeres sin Límites, con el cual busca fortalecer el liderazgo y emprendimiento de 700 mujeres peruanas y así acelerar el crecimiento de sus negocios.

Este programa es 100 % gratuito y está dirigido a mujeres emprendedoras que tengan entre 20 y 60 años y que lideren un negocio propio o uno familiar.

La convocatoria está abierta hasta el 2 de julio y las interesadas pueden postular al programa a través de www.mujeressinlimites.biz

FICHA BIOGRÁFICA

Me llamo: Jessica Reyes Corrales.

Tengo: 43 años.

Estudié: Aviación Comercial.

Centro de Estudios: Instituto Professional Air.

Una frase que me gusta: “Lucha por tus sueños”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “Que se atrevan, que no tengan miedo”.

4 años tiene mi emprendimiento. Comenzó en abril del 2019.

Busque mi emprendimiento en Instagram: chicasviajeras.pe y en Facebook: Chicas Viajeras.