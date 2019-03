Abuelito pide trabajo urgente para poder costear enfermedades de él y su esposa

Se ha vuelto viral la imagen de un abuelito de 79 años en una estación del metro de Chile con un cartel pidiendo un trabajo para poder vivir.

Él afirma, en su cartel, que necesita ayuda para poder costear los gastos de salud que tiene y los de su esposa.

Fue una usuaria en Facebook quien publicó la fotografía de Benjamín Piña, quien no tiene trabajo desde octubre del 2017 y no ha podido conseguir hasta el momento. El hombre vive en La Cisterna, Chile, y la pensión que recibe no le alcanza.

Según la mujer que publicó el hecho, el anciano es sordo y tiene una enfermedad que ataca sus huesos.

