Tras el violento ataque a balazos que sufrió el chofer de un bus de la empresa San Germán S. A, en San Martín de Porres, los conductores de transporte público advirtieron al presidente José Jerí que acatarán un paro de 48 horas en caso ocurra otro atentado a manos de mafias que les exigen cupos.

“Los transportistas no nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado. Si ocurre un nuevo acto de criminalidad contra el transporte urbano tradicional y convencional, nos veremos obligados a realizar un paro general de 48 horas, como medida de defensa legítima ante el abandono del Estado”, avisó el gremio Transportes Unidos en un comunicado.

Además, afirmó que “el modelo operativo actual no está dando resultados”, por lo que exigieron acciones inmediatas, como la captura de los autores del reciente atentado, la ampliación del estado de emergencia con medidas más drásticas y efectivas orientadas a desarticular bandas de extorsión que operan con impunidad, y el despliegue de bases militares móviles en zonas críticas, especialmente en las fronteras “que son una coladera”.

ATAQUE. El representante de Transporte Unidos, Martín Ojeda, confirmó esta advertencia. “Disculpen que sea tan duro, que la población nos entienda, pero lamentablemente un atentado más y el paro será de 48 horas”, señaló.

“Lo que se ha visto ayer es algo desastroso contra la empresa San Germán, sin ningún tipo de respeto a la vida ni a los principios constitucionales que definen la seguridad por parte del Estado”, añadió en referencia al ataque del último domingo.

Por este hecho violento, ayer trabajadores de la “San Germán” no salieron a trabajar por temor a que atenten contras sus vidas. La hija del chofer que sobrevivió a la lluvia de balas detalló que el bus recibió 12 disparos y ella se encontraba con su padre en la unidad.

“Cuando recién vi a mi viejo que se desplomó, yo me tiro encima de él. Los pasajeros se tiraron encima de cada uno porque el bus estaba casi lleno”, contó en RPP y exhortó a los autoridades que “hagan su trabajo”.

Según el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, detrás de este atentado estarían delincuentes extranjeros, en base a las primeras indagaciones. “Ya tenemos las evidencias balísticas”, refirió, pero hasta anoche no hubo capturas.

56 conductores han sido asesinados en lo que va del año, según el Ministerio Público.

OJO DATO. El criminólogo Nicolás Zevallos sostuvo que José Jerí será evaluado por la ciudadanía en base a la reducción del sicariato.