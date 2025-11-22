Con el objetivo de reforzar la lucha frontal contra las extorsiones y el crimen organizado que operan desde las cárceles, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, encabezó un operativo de alto impacto en el penal de Mujeres Chorrillos, acompañado por la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada.

Más de 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y servidores penitenciarios intervinieron el Pabellón 3, en los pisos segundo y tercero, donde se revisaron minuciosamente celdas, cocinas, baños, áreas comunes y pertenencias de las internas. La acción incluyó control corporal bajo estrictos protocolos de seguridad.

Durante la intervención también se desinstalaron conexiones eléctricas clandestinas dentro de las celdas, con la finalidad de impedir actividades ilícitas vinculadas a redes criminales que operan de manera remota desde los penales.

“Estamos intensificando las requisas en todo el país, incautando objetos prohibidos y frustrando cualquier intento de organizar actividades ilícitas que amenacen la tranquilidad de los peruanos”, afirmó.

La requisa arrojó la incautación de, celulares, chip, libretas con números telefónicos y nombres, más de 50 relojes y diversos objetos punzocortantes

Estas acciones se desarrollan en el marco de la ampliación de la Declaratoria del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, dispuesta por el Gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana.

El INPE reafirma su compromiso de mantener el control en los establecimientos penitenciarios, fortalecer el principio de autoridad y erradicar toda forma de extorsión que se organice desde las cárceles.