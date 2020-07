La viróloga Li-Meng Yan, que en abril huyó de China para instalarse en Estados Unidos por temor a que atenten con su vida, hizo fuertes revelaciones sobre el COVID-19, virus que hoy tiene en jaque al mundo.

Como si fuera una película de ciencia ficción, esta científica huyó de Hong Kong, donde investigaba con hámsteres dorados, para denunciar al mundo ‘la mentira’ china de la Covid-19. ⠀⠀

En una entrevista exclusiva con el diario El Mundo de España, la científica aseguró que “el virus no procede de la naturaleza ni salió del mercado de Wuhan”.

“El mercado de Wuhan no es el origen del brote ni un animal salvaje el huésped intermedio. La Covid-19 no procede de la naturaleza. El mercado sólo es una cabeza de turco”, reveló rotundamente.⠀⠀

Li-Meng Yan, que trabajaba en un laboratorio de referencia de la OMS en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong, prepara un informe con “pruebas sólidas”. ⠀

“Tengo los registros de las conversaciones que mantuve por chat y que han sido comprobadas ya por el FBI. No me he inventado nada. En estos momentos estoy preparando un informe en base a pruebas médicas sólidas con un grupo de virólogos y otros especialistas médicos, en su mayoría chinos residentes en EEUU, para proporcionar la verdad sobre la enfermedad y sus orígenes”.

