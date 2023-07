Entre enero y junio del presente año, un total de 4543 parejas decidieron ponerle punto final a su matrimonio, a nivel nacional, según consta en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), donde se reportan los divorcios para informar a terceros del fin del régimen patrimonial que tenían los cónyuges.

Tras varios años de registrarse un aumento consecutivo del número de divorcios, lo acumulado entre enero y junio de 2023 significó una caída de 14 % en comparación a similar periodo del 2022; sin embargo, sigue siendo alto en relación a años anteriores.

Solo en siete regiones del país la tendencia fue distinta y se presentó un aumento. Estas fueron Ayacucho, Ica, Lambayeque, Pasco, San Martín, Tacna y Tumbes.

En el resto disminuyeron, pero con más fuerza en Lima y el Callao, La Libertad, Arequipa, Loreto y Piura.

Sobre la importante cantidad de divorcios que siguen registrándose, la psicóloga y psicoterapeuta Lorena Pastor explicó a OJO que la pandemia fue un factor crucial que provocó un sinfín de rupturas, pero no es el único.

Anotó que también hay en la actualidad un factor generacional, pues los jóvenes demuestran poca tolerancia a los problemas en pareja.

“Muchos jóvenes se casan y son poco tolerantes, quieren resolver todo rápido, no toleran los pleitos, y dicen no funciona y chau. Son muy volátiles y no se quieren complicar”, refirió.

Agregó que muchas personas ya no creen en el matrimonio como un valor o sacramento, y “ya no le dan el peso de antes”.

OJO AL DATO. Ahora en las municipalidades, los divorcios se tramitan de forma más rápida y el costo oscila entre 300 y 700 soles.

TE PUEDE INTERESAR:

Pedro Castillo: Procuraduría solicita embargar bienes de expresidente y expremier Aníbal Torres