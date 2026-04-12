Pese a la prohibición vigente durante el proceso electoral, diversos ciudadanos no respetaron la denominada “ley seca” en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La medida, que restringe la venta y consumo de bebidas alcohólicas, busca garantizar el orden y el normal desarrollo de la jornada.

Durante las horas previas y el mismo día de votación, se reportaron casos de incumplimiento en distintos puntos del país.

Hoy en fotos captadas por OJO se apreció a un grupo de ciudadanos consumiendo licor.

Días atrás, la Policía Nacional del Perú intensificó los operativos para hacer cumplir la norma y evitar incidentes que puedan afectar el proceso electoral. Las autoridades recordaron que estas acciones están sujetas a sanciones económicas y administrativas.

La ley seca, dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones, se mantiene como una medida clave para preservar la seguridad y el respeto durante los comicios, por lo que se exhortó a la ciudadanía a acatar las disposiciones establecidas.