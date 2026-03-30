Tras haber sido escenario de dos conciertos de salsa, en los que no se respetaron las normas, el Estadio Nacional, ubicado en el Cercado de Lima, ayer fue clausurado de forma temporal por la Municipalidad de Lima y se le impuso multas que en conjunto suman más de 110 mil soles.

A través de la Gerencia de Fiscalización y Control, la comuna tomó esta medida pues durante los eventos realizados los días 27 y 28 de marzo se detectó ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público, acumulación de residuos sólidos y perturbación de la tranquilidad de los vecinos, superando los límites permitidos.

Esto pese a que, previamente, con una carta formal pidió a la administración del recinto respetar el horario declarado, los niveles máximos de emisión sonora y las condiciones de orden, seguridad y limpieza dentro y fuera del establecimiento.

“El recinto cuenta con una entidad administradora responsable de su operación, a la cual le corresponde garantizar el cumplimiento de la normativa municipal vigente, independientemente de los organizadores de los eventos realizados”, señaló el municipio.

RECONOCE. Luego de que ejecutó la clausura, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), administrador de la casa de la selección peruana, responsabilizó a la empresa Tropimusic Entertainment S.A.C. por el incumplimiento de normas.

“El IPD comunica que ya ha adoptado las medidas correspondientes al interior de la institución con relación a los funcionarios responsables de la supervisión del cumplimiento del contrato”, anotó.

OJO AL DATO. Según vecinos, mortificados por la bulla generado en el recinto, contaron que los eventos se extendieron hasta la madrugada.