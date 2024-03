Julio Mario Valencia, quien interpreta al Cristo Cholo, presenta limitaciones para realizar su acostumbrado recorrido de Semana Santa por las calles de Lima y del Rímac.

Y es que para este año la Municipalidad de Lima le quiere cobrar 81 soles por recorrer cada cuadra, según reveló a OJO.

“Es un impuesto (...) Entonces son como 20 kilómetros qué tengo que recorrer, no me alcanza, le quieren cobrar S/3000 al Cristo Cholo, que está pobre y no tiene para ningún pan. Estoy como Tom Crousie, Misión Imposible”, bromeó en medio de la mala noticia, al detallar que anteriormente también le cobraban pero una cifra más baja. Inclusive, dijo que le daban facilidades de no pagar.

Pese a esta situación, Valencia no se amilana y se muestra optimista y aseguró que tratará de hacer su recorrido.

BAUTIZO. Así, el Jueves Santo intentará bajar al río Rímac y si no lo logra realizará la escenificación del bautizo de Jesús en el Paseo de Aguas, en el Rímac. En tanto, el Viernes Santo acudirá al cerro San Cristóbal cargando su Cruz. De no tener un “permiso de milagro” interpretará la crucifixión en la Alameda de los Descalzos, también en el Rímac.

Para este 2024, el Cristo Cholo contará con la participación del colegio San Bartolomé, integrada por alumnos con habilidades especiales. También estará acompañado de Los Salvados del Arca de Noé, una curiosa asociación formada de animalitos. “Estarán los gallos Claudio, Carmelo y también van a llevar a sus esposas: sus gallinas, la turulecas; y los chivitos Samuel y su esposa Gigi”, dijo.

De igual manera, afirmó que en su peregrinaje de este año rezará por aquellos que no lo están pasando bien económicamente y por la inseguridad. “Son varios los peruanos que me visitan en (mi casa de) Comas y me señalan que no tienen muchas veces ni para el pan y le rezan a mi cruz que está bendecida por el Papa”, mencionó.