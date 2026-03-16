Mientras los escolares retornan hoy con entusiasmo a las aulas para dar inicio al año escolar, no todas las instituciones educativas públicas presentan un estado óptimo para recibirlos.

Al menos el 48 % de los 55 mil locales de educación pública a nivel nacional se encuentran en condiciones de riesgo, advirtió el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Walter Borja.

“¿Qué significa? Que no tienen las condiciones básicas de seguridad de la infraestructura, no tienen las condiciones de dotación de agua potable, agua segura, saneamiento, conectividad, que permitan un buen sistema educativo”, sostuvo en RPP.

Detalló que la mayoría de estos colegios se ubican en zonas rurales de pobreza y pobreza extrema, y por lo general brindan servicio de multigrado.

DEFICIENCIAS. Aunque esta problemática es a nivel nacional, la Contraloría advirtió que en Lima Metropolitana hay instituciones educativas con paredes, techos, pisos y servicios básicos en mal estado, deficiencias que detectaron durante el “Operativo de Control a los Servicios Educativos - Año Escolar 2026” realizado entre el 28 de enero y el 3 de febrero pasado.

De 190 colegios evaluados, 144 presentan problemas en su infraestructura, como paredes, techos y pisos deteriorados, que necesitan mantenimiento o sustitución; de lo contrario, podrían poner en riesgo la integridad de la comunidad educativa. Incluso, 30 escuelas cuentan con aulas en estado inhabitable y no se ha previsto la instalación de módulos prefabricados.

Asimismo, varias tienen restricciones para acceder a los servicios de agua potable, electricidad e Internet, “lo que compromete el normal desarrollo de las actividades escolares de los estudiantes”.

Los problemas no solo están referidos a la infraestructura, sino también al personal. En 135 instituciones no hay psicólogos que vean los casos de acoso escolar, mientras que en otras falta contratar docentes.

OJO AL DATO. Según Borja, se requiere una política que priorice la inversión en infraestructura educativa y que esté alineada a un plan.