Comas: Policía Nacional califica de psicosocial supuesto secuestro de 15 menores | FOTO

La Policía Nacional del Perú calificó de psicosocial la supuesta desaparición de 15 menores en el distrito de Comas en los últimos días. OJO se comunicó con el coronel PNP Max García, jefe de la Depincri Lima Norte, y negó tajantemente que en las comisarías del distrito se haya reportado denuncias de rapto o secuestro a menores.

"No hay ninguna denuncia sobre secuestros a menores en Comas. No hay nada. Conversé con el jefe de Departamento de Investigación Criminal de Comas y este se ha comunicado con los comisarios de la jurisdicción de todo el distrito y todos ellos han reportado que no hay ninguna denuncia relacionada a secuestros", señaló a este diario la alta autoridad policial.

De igual manera, descartó que haya habido alguna persecución, en los últimos días, a presuntos secuestrados extranjeros que dejaron abandonado a un menor en la avenida Pascana, en Comas, tras "robarlo del brazo de su madre",

"Tampoco ha habido una persecución policial. Eso es mentira. ¿Quién está proporcionando esta información? Se trata de un psicosocial. No hay ninguna denuncia de ese tipo en todo Lima norte", señaló el coronel García.

La Policía emitió esta declaración luego de que en redes sociales, Facebook y Whatsapp, se difundieran falsos audios y mensajes contando que ha habido una serie de secuestros en varios sectores de Comas, Carabayllo y Puente Piedra. Inclusive, se viralizó fotos, audios e imágenes del supuesto vehículo en el que se secuestraba a los niños. Ante esta situación, la Policía desmintió estos hechos y llamó a la calma a la ciudadanía.