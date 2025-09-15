El protagonismo que consiguió el pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos, torneo del streamer español Ibai Llanos en el que se coronó campeón con 12.8 millones de votos frente a la arepa reina pepiada de Venezuela, ha potenciado el liderazgo de la gastronomía peruana, dijo la presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Claudia Merino.

“La larga suma de seguidores en este concurso mundial de desayunos pone de manifiesto que Perú es un líder consolidado mundial en gastronomía”, consideró.

Para Luis Yong, de la histórica sanguchería “El chinito”, esta victoria representa una “responsabilidad” para el sector gastronómico, que debe continuar trabajando en destacar el plato peruano. “Debemos encantar al Perú y al resto del mundo que nos ha visto con mucha expectativa”, comentó.

VISITA. Mientras el Perú continúa celebrando este triunfo y ayer el pan con chicharrón voló en los restaurantes, Llanos compartió una nueva publicación en la que anunció que llegará al país para entregar personalmente la sartén dorada, premio de su concurso.

“Me haría mucha ilusión que este premio llegase a Perú. Así que díganme, ¿dónde debería estar la sartén de oro? ¿Dónde debería colocarla? ¿Dónde debería ponerla? ¿A quién se la debería dar? Porque yo me comprometo personalmente a volar a Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes me digan. Los leo”, expresó.

Las respuestas de los peruanos no se hicieron esperar y varios pidieron al influencer que no se la entregue a ningún político, menos a la jefa de Estado, Dina Boluarte.

OJO AL DATO. Algunos peruanos piden que premio se lo entregue a chef Gastón Acurio o algún restaurante dedicado a la venta del chicharrón.