Comuneros de la comunidad nativa de Kunpanam, ubicado en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, denunciaron la incursión de integrantes de la minería ilegal de amenazarlos para desalojarlos de sus viviendas.

El presidente de la Asociación de la Comunidad Nativa, Jeconias Mayan Yampis Liceo realizó la denuncia ante el fiscal adjunto provincial con competencia nacional, Alan Otero Medina.

Provistos de lanzas, palos y machetes llegaron hasta el puesto militar donde indicaron que tuvieron que salir de sus viviendas por temor a sus vidas que están siendo constantemente amenazados en quemar sus viviendas y cultivos, asimismo indicaron que estos sujetos habían sacrificado a sus animales como señal de amenaza.

El líder comunero informó que en los últimos días se ha registrado el ingreso de personas acompañadas de maquinaria pesada, volquetes y retroexcavadoras, lo que habría generado preocupación entre los pobladores de la zona fronteriza.

Según indicaron los dirigentes comunales, estas personas buscarían tomar control de áreas donde existe aún actividad de minería ilegal, lo que podría provocar el desplazamiento de las familias que habitan en el lugar.

Señalaron en el acta fiscal a los presuntos responsables que están detrás de estas amenazas a Luis Bedoya Torrico, Jorge Bedoya Torrico, Smith Víctor Narch, Edwin Benavides y un ciudadano ecuatoriano conocido como Solorzano.

La comunidad en pleno señaló que más de 150 comuneros, entre niños, adultos y personas mayores, viven actualmente en este territorio que recientemente había sido recuperado para actividades agrícolas.

Asimismo, manifestaron su temor ante la posible presencia de personas armadas, por lo que no descartan organizarse para defender sus tierras junto a ronderos, reservistas y pobladores de comunidades cercanas.