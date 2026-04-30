Renovación integral priorizó iluminación y seguridad en uno de los espacios más emblemáticos del distrito.

Este 30 de abril se desarrollará una jornada cultural con exposición fotográfica y feria nikkei.

Luego de permanecer cerrada por más de un año debido al deterioro de su infraestructura, la histórica Plaza Manco Cápac, ubicada en el distrito de La Victoria, será reinaugurada este 30 de abril tras una inversión superior a S/ 1 millón ejecutada por la Municipalidad Distrital de La Victoria.

La intervención contempló una recuperación integral del espacio público, con énfasis en la instalación de un moderno sistema de iluminación que permitirá mejorar significativamente las condiciones de seguridad para vecinos y visitantes, además de reactivar el uso nocturno de la plaza.

Los trabajos incluyeron también el mantenimiento de la pileta ornamental, la rehabilitación de áreas verdes, la mejora del mobiliario urbano y la intervención de veredas y zonas aledañas, con el objetivo de ordenar el entorno y facilitar el tránsito peatonal en uno de los puntos más concurridos del distrito.

La Plaza Manco Cápac, inaugurada en 1921 durante el gobierno de Augusto B. Leguía como parte de las celebraciones por el Centenario de la Independencia del Perú, alberga una estatua central donada por la comunidad japonesa, símbolo del vínculo histórico entre ambos países y de valores como el progreso y la esperanza.

En el marco de su centenario, la comuna ha organizado una jornada cultural que se desarrollará durante todo el día. Se inaugurará la exposición fotográfica “Migrantes: expresiones de un país diverso” y se realizará una feria cultural nikkei con presentaciones artísticas, música tradicional y danzas japonesas.

El acto central incluirá la develación de una placa conmemorativa, las palabras del alcalde Rubén Cano y la entrega de reconocimientos a invitados especiales. Con esta intervención, la comuna busca fortalecer la recuperación de espacios públicos y promover su uso seguro, cultural y turístico.

Un legado en obras

La recuperación de la Plaza Manco Cápac forma parte de una estrategia más amplia de renovación urbana en el distrito. Entre los proyectos emblemáticos destaca el “Caminito Íntimo”, un bulevar turístico y cultural de 10 cuadras que conectará el Estadio Nacional con el estadio Alejandro Villanueva, con una inversión de S/ 2 millones.

Asimismo, la gestión municipal 2023-2025 impulsa una cartera de inversiones que supera los S/ 200 millones, incluyendo proyectos inmobiliarios en Santa Catalina, mejoras en el emporio comercial de Gamarra y el desarrollo de infraestructura pública mediante presupuesto participativo y alianzas con el sector privado