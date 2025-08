Un día antes de jubilarse como conductor del Metropolitano, a Percy Centeno Condezo se le cruzó la fatalidad. Cuando manejaba un bus del servicio en la avenida Alfonso Ugarte, una cúster de la empresa “La Nueva Estrella” ingresó al carril exclusivo por donde transitaba y lo impactó de manera frontal.

De milagro, el hombre de 59 años logró sobrevivir al violento accidente, que dejó tres fallecidos y 27 heridos. Aunque salió caminando, el impacto le causó una serie de malestares, por lo que continúa en observación, en el Hospital Arzobispo Loayza.

“Mi hermano todavía no está bien al 100 % porque está con mareos, náuseas, no se puede sentar bien. (...) No resiste su cuerpo, está todo adolorido”, contó su hermana Lilia al expresar su preocupación por la intención que tenía el personal médico de darle de alta.

Sin embargo, el doctor Gonzalo Jara, representante del hospital, aseguró que por precaución aún seguirá hospitalizado. “El conductor (del Metropolitano) está estable. Lo vamos a dejar en hospitalización, en observación, para paliar el dolor, para mejorar el caso con los analgésicos correspondientes”, refirió.

VÍCTIMA. Entre las víctimas mortales del accidente, ocurrido la tarde del último miércoles, figura Jamil Castillejo Capcha, un joven de 24 años que recientemente se había titulado como ingeniero ambiental.

El Colegio de Ingenieros del Perú lamentó el sensible fallecimiento del profesional, quien, según sus familiares, había tomado la unidad para dirigirse a una entrevista de trabajo.

OJO AL DATO. El Hospital Arzobispo Loayza detalló que siete de los nueve heridos que fueron derivados allí ya fueron dados de alta.