Condenado a 15 años de prisión efectiva por el presunto delito de afiliación a organización terrorista, el congresista Guillermo Bermejo quedará recluido en tanto su sentencia, que será apelada, no sea revocada luego de ser impugnada por su defensa.

Así lo reconoció su abogado, Ronald Atencio, quien confirmó que un recurso de nulidad contra el fallo se formulará por escrito contra la condena por terrorismo que calificó de un acto de persecución política que confirma que su patrocinado “es un preso político” del “régimen opresor”.

Calificación

Mientras al cierre de esta edición se esperaba que la Junta Calificadora el Inpe informe sobre la clasificación del reo, a fin de que se le asigne el penal al que será derivado, el penalista Julio Rodríguez indicó que le correspondería el penal de Ancón para su condena.

Ancón

Guillermo Bermejo ingresó al penal de Ancón con una frazada y sus pertenencias.

Los penales de Ancón I y II tienen los mecanismos de seguridad necesarios para albergar a reclusos de alta peligrosidad, incluso por terrorismo.

Solidarios

Mientras los congresistas Pasión Dávila y Hamlet Echevarría se solidarizaron con Bermejo, el segundo incluso con la visita a su celda, alias “Sacha”, personaje principal por sus testimonios contra el condenado para vincularlo a Sendero Luminoso, recalcó que la sentencia de prisión es “un triunfo para todos los peruanos”.

Entre citas bíblicas, la expremier Betssy Chávez dijo tener el “corazón contrito” por la condena contra Guillermo Bermejo.