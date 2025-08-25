En manos del Congreso se encuentra el destino de Juan José Santiváñez, quien regresó al gabinete ministerial de Dina Boluarte, como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pese a que fue censurado como ministro del Interior por su deficiente gestión y estar investigado por tráfico de influencias con impedimento de salida del país.

El excongresista Víctor García Belaúnde cuestionó el retorno del abogado, quien fue censurado por el Parlamento debido a su “incapacidad en el cargo”, y consideró clave la reacción que tendrá este Poder del Estado ante la decisión de la mandataria, quien es rechazada por el 96 % de peruanos.

“Súbitamente Dina regresa al gabinete a Santiváñez, ministro recientemente censurado por el Congreso. Sin respaldo popular a Dina no le importa provocar al pueblo. Al Congreso. ¿le importa que Dina lo desprecie?”, cuestionó en redes sociales

Para el experto en seguridad ciudadana, César Ortiz, quien ha criticado la gestión de Santiváñez al frente del sector Interior, dijo: “Si esto no fue concertado previamente con el Congreso de la República, se trataría de una provocación del Ejecutivo al Legislativo”, por lo que todo queda en manos de los congresistas.

DEFENSORES. Mientras las críticas le llueven, la mandataria lució ayer a sus nuevos ministros en la ceremonia de relevo de la Guardia de Honor en Palacio de Gobierno. Además del ahora titular del sector Justicia, estuvieron la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña, y de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos.

Además, ayer se emitieron las tres resoluciones supremas para formalizar las designaciones ministeriales, sobre las cuales congresistas de Fuerza Popular, cuya líder es Keiko Fujimori, y de Alianza para el Progreso, que lidera César Acuña, no se han pronunciado.

Quienes sí lo han hecho a favor de Santiváñez fueron el congresista de Honor y Democracia, José Cueto, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

OJO AL DATO. El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, consideró que la designación de Santiváñez responde a que conoce de temas de seguridad.