Un estudio realizado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) del Seguro Social (EsSalud), que concluye que el uso independiente o combinado de la hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina no es beneficioso e incluso aumenta el riesgo de muerte de los pacientes hospitalizados por COVID-19, encendió la polémica sobre la efectividad de dichos fármacos y ocasionó la salida de la directora del dicho instituto, la doctora Patricia Pimentel.

EVIDENCIAS

Según la investigación de cohorte retrospectiva, no se encontró efecto beneficioso en los pacientes tratados con los tres medicamentos mencionados o la combinación de ivermectina más azitromicina durante las primeras 48 horas de hospitalización y que posteriormente fallecieron, ingresaron a UCI o necesitaron oxígeno.

El estudio también señala que del total de pacientes tratados durante las primeras 48 horas de hospitalización con hidroxicloroquina más azitromicina, el 84% presentó riesgo de fallecer, el 49% más riesgo de entrar a UCI y el 70% más riesgo de necesitar oxígeno.

Por lo tanto, concluye que el uso independiente o combinado de los tres medicamentos en pacientes hospitalizados por coronavirus en EsSalud no mostró efectos beneficiosos.

Frente a ello, el doctor Juan Carlos Celis, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Loreto, señaló que “desde mayo sabemos que esos medicamentos no sirven y que empujan a la muerte a los pacientes”.

“Es probable que hicimos mucho daño con estos medicamentos, todos lo hicieron, pero había que retroceder, dar marcha atrás como otros países del mundo. Hay gente que debe responder por estos medicamentos”, declaró a RPP.

El doctor Eduardo Gotuzzo, integrante del Comité de Expertos del Ministerio de Salud (Minsa), señaló que dichos fármacos ya no se usan hace semanas en pacientes hospitalizados por COVID-19, porque no tienen eficacia, pero “que estén asociados a mayor mortalidad es un error de interpretación”. “Es un estudio retrospectivo que pretende ser un ensayo clínico cuando no lo es”, explicó.

RESPONDE

Desde Chiclayo, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, sostuvo que la doctora Pimentel fue retirada del cargo porque no reunía la “rigurosidad científica” para su función.

Mientras que el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró que “no hay ciencia exacta para el tratamiento del nuevo coronavirus” y que hay que hacer los análisis con rigurosidad.

El estudio fue derivado para su evaluación al Comité de Expertos del Minsa, universidades, entidades del Estado e instituciones científicas.

