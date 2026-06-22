El cambio de clima con la llegada de este invierno con el fenómeno de El Niño Costero, que, con momentos de fuerte calor que hacen que nos desabriguemos, es un riesgo para la salud de la población con el aumento de casos de resfriado y gripe que pueden llevar a enfermedades más graves.

Aunque el brillo solar y las altas temperaturas siguen durante el día, las mañanas cubiertas de neblina y el incremento de la humedad generan cuadros de resfrío y gripe con dolor de cabeza, mucosidad y garganta inflamada, que más preocupan entre niños menores de 5 años y adultos mayores, ambos con defensas más bajas que jóvenes y adultos.

Consejo médico

Al respecto, el doctor Jorge Chung, neumólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, aconsejó que, aunque la mayoría de las infecciones respiratorias de temporada son virales y leves (que se van con descanso e hidratación con mucha agua tibia), es crucial ir a un médico si el cuadro no mejora.

Muchos pacientes confunden enfermedades más largas, como la influenza o la neumonía, con un simple resfrío, y llegan a consulta cuando su estado de salud es crítico, detalló.

El Niño “traicionero”

El Niño global, que brinda sol y calor en gran parte del país, sobre todo en costa y Lima, motiva a llevar vestimenta ligera y que bebamos líquidos fríos, y nos expone.

Este domingo 21 de junio se inició oficialmente el invierno, a las 3:24 de la madrugada, pero Senamhi confirmó que, desde hoy lunes hasta este miércoles 24 de junio, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa y la sierra del país.

Desde mañana martes al sábado se presentará el cuarto friaje del año en la selva, con lluvias intensas, rayos y ráfagas de viento.