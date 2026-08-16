Un espectacular concierto que quedará para la historia. La “Trilogía Salsa 90’s” superó todas las expectativas reuniendo por primera vez, en un mismo escenario, a tres grupos icónicos: Salsa Kids, Ex Salserín y ex Adolescentes.

Cerca de 15 mil fans bailaron y deliraron al ritmo de los mayores éxitos de la época, culminando la noche con un final apoteósico e inolvidable protagonizado por las tres leyendas de la salsa.

El espectáculo comenzó con “Salsa Kid’s”, Luis Fernando, Omar y Jomar ofrecieron un set list lleno de energía que incluyó “La magia de tus 15 años” y “Déjame un beso”, una actuación que puso al público a vibrar desde el primer compás. La multitud rugió cuando el grupo declaró su orgullo por Perú, cuando los tres vistieron la camiseta rojiblanca.

Bastaron los primeros compases de los éxitos del reencuentro de los Ex Salserín, para que el recinto de Costa 21estallara al ver a René, Leonardo y José Félix y coreara a todo pulmón las icónicas canciones “Yo sin ti”, “Un amor como el nuestro”, “Entre tu y yo”, entre otros. Hasta que llegó el tema más esperado de la noche “De sol a sol” con su popular coreografía que llegó acompañada de efectos especiales que hicieron al público más eufórico. Antes de irse interpretaron a capella “Contigo Perú” y el público los acompañó coreando a viva voz.

A su turno, el otro reencuentro de los ex Adolescentes llevó al público a un viaje de romance y energía de salsa de los 90’s. “Porque Dios te hizo tan bella”, “Hoy aprendí”, “Dame un poco más”, “Y ahora entrégate” en las potentes voces Wilmer Lozano, Néstor Rivero y Armando Davadillo, fueron también el delirio de los 15 mil fans.

La noche alcanzó su punto culminante cuando los tres grupos regresaron para un final histórico con las icónicas canciones “De sol a sol”, “La magia de tus 15 años” y “Solo”, demostrando que estos clásicos siguen siendo una fuerza vibrante y que siempre permanecerán en el corazón de todos los salseros.