Un ómnibus de la compañía de transportes Ecobus SAC, que trasladaba trabajadores de la empresa agroindustrial Camposol, chocó contra un volquete en la carretera Panamericana Norte, cerca del óvalo El Milagro, en el distrito de Huanchaco, en Trujillo, departamento de La Libertad, con el saldo de 10 personas heridas.

El bus se dirigía hacia los distritos de Virú y Chao para dejar a los obreros en sus puestos de labores en Camposol.

Terrible

El fuerte impacto, a las 5 de la madrugada de este sábado, destrozó la parte delantera del bus de placa AVE 762, sobre todo el lado izquierdo, donde el conductor quedó atrapado.

Bomberos de la Compañía Salvadora Trujillo N° 26 rescataron al chofer.

Efectivos de la comisaría de El Milagro están a cargo de las pesquisas para determinar responsabilidades.

Se espera información oficial sobre el estado de salud de los afectados; incluido el chofer, el más grave, en una clínica local.

Identidades

De momento, no se ha confirmó oficialmente la identidad de los afectados ni el número exacto de personas lesionadas.

Se investiga las circunstancias del choque y se busca determinar las responsabilidades del caso, mientras se espera información oficial sobre el estado de salud de los trabajadores afectados.