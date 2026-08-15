La escasez de pescado comienza a golpear con fuerza a las cebicherías del país. Comerciantes reportan menor abastecimiento en terminales pesqueros y mercados de Lima y diversas provincias, situación que ha disparado los precios de especies utilizadas para preparar el tradicional cebiche.

El problema se origina desde el mar. Las alteraciones de las condiciones marítimas, vinculadas al fenómeno de El Niño, sumadas a los oleajes anómalos que vienen afectando el litoral, han reducido las jornadas de pesca y la disponibilidad de algunas especies.

PROBLEMÁTICA

Según narró un pescador a OJO, ante la falta de producto en determinadas zonas, pescadores y proveedores están desplazándose cada vez más hacia el sur, incluso hasta Ilo, para conseguir pescado y posteriormente trasladarlo hacia los mercados de Lima y del norte del país.

Este recorrido implica más horas de viaje y, sobre todo, mayores gastos de transporte y combustible, el cual registra recientemente un aumento considerable. Ese costo adicional se incorpora a la cadena de comercialización hasta terminar reflejándose en el precio que pagan mercados, restaurantes y consumidores. En los terminales pesqueros la situación ya es evidente. Comerciantes señalan que está ingresando menos pescado y, por consiguiente, existe menor stock para atender la demanda habitual de mercados y restaurantes.

El impacto preocupa especialmente a las cerca de 40 mil cebicherías y restaurantes marinos que existen a nivel nacional. Estos establecimientos dependen diariamente del abastecimiento de pescado fresco y ahora deben asumir costos considerablemente mayores.

Javier Vargas, de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), señaló que el pescado fileteado utilizado para preparar cebiche se ha encarecido entre 40% y 50% durante las últimas semanas.

“Estamos pasando un momento bastante difícil”, manifestó el representante de los restaurantes marinos.En los mercados también se observan diferencias importantes según la especie. El bonito llega a venderse a S/9 el kilo, el jurel alcanza los S/14, mientras que el pejerrey puede llegar hasta los S/33 por kilogramo.

Pese al complicado panorama, los propietarios de cevicherías buscan alternativas para no trasladar inmediatamente todos estos incrementos a sus clientes.

Sin embargo, el sector no descarta que, si la escasez continúa y los costos siguen aumentando, finalmente tengan que elevar el precio de algunos platos. Los empresarios consideran esta posibilidad como una última medida y confían en que las condiciones marítimas mejoren.