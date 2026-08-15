La histórica goleada de Cienciano por 6-1 ante Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana no solo desató la celebración de sus hinchas. En Gamarra, los comerciantes ya esperan que el buen momento del cuadro cusqueño también se traduzca en mayores ventas.

Tras el contundente resultado conseguido en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, las camisetas rojas de Cienciano comenzaron a ganar espacio en las vitrinas del emporio comercial. Los vendedores confían en que el entusiasmo de los aficionados impulse la demanda durante los próximos días.

Algunos negocios ya sacaron el stock que tenían disponible y preparan nuevas unidades ante la posibilidad de recibir más pedidos. La expectativa aumenta conforme el equipo avanza en el torneo internacional.

“Ahora hemos sacado las camisetas en stock y fabricaremos un pequeño stock más. Sale de un día para otro por pedidos”, contó a OJO uno de los comerciantes de Gamarra.Los vendedores saben que los buenos resultados deportivos suelen despertar el interés de los hinchas por lucir los colores de sus equipos. Por ello, esperan que Cienciano mantenga su racha y que las camisetas tengan mayor salida.“

Así como años atrás Cienciano hizo historia con el ‘Upa, upa, upapá’, nosotros también esperamos que vuelva a hacer historia una vez más. Ojalá Dios esté de nuestro lado”, señaló entusiasmado un comerciante del jirón Humbolt.La ilusión tiene un antecedente difícil de olvidar.

En 2003, Cienciano conquistó la Copa Sudamericana tras imponerse a River Plate en la final y se convirtió en el primer club peruano en conseguir un título internacional oficial de esta magnitud.

Más de dos décadas después, el contundente 6-1 frente a Botafogo ha vuelto a despertar aquella emociónEste año, la venta de camisetas deportivas, locales e internacionales, ha tenido gran demanda, gracias al Mundial. Su venta creció en 15%.