Al destacar el subsidio de tres meses a los hidrocarburos, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó que será focalizado y para garantizar la continuidad de los servicios públicos de transporte terrestre y mitigar el impacto del incremento del costo de los combustibles sobre pasajes, fletes y costos logísticos.

Desde este domingo 16 de agosto se aplica a transportistas de carga y pasajeros que trabajan dentro de la formalidad.

Norma de urgencia

Por el Decreto de Urgencia 007-2026 se creó dos sistemas: el Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional) y el META-Lima y Callao.

Se asignó hasta S/105 millones para financiar los subsidios focalizados (hasta S/60 millones para el META-Nacional y hasta S/45 millones para el META-Lima y Callao).

Transporte nacional

El META-Nacional está dirigido a los transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas de ámbito nacional, regional y provincial, así como a los transportistas del servicio de transporte público terrestre de mercancías.

El subsidio será de S/4 por cada galón de diésel B5 o diésel B20 de uso vehicular adquirido, y se otorgará durante tres períodos mensuales sucesivos: del 16 de agosto al 15 de septiembre, del 16 de septiembre al 15 de octubre y del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2026.

El pago se calculará sobre el volumen de combustible adquirido y debe sustentarse con comprobantes de pago electrónicos emitidos por proveedores con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

Transporte en Lima y Callao

Para los operadores del servicio público de transporte regular autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se aplica el mecanismo META-Lima y Callao, que toma como base el kilometraje efectivamente recorrido y validado mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM).

El subsidio será de S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibuses y S/0,30 para microbuses, durante tres meses: el apoyo está directamente vinculado a la prestación efectiva del servicio y permite una mayor trazabilidad del uso de los recursos públicos.

El subsidio a mototaxistas y al transporte fluvial va a demorar algunas semanas porque se requiere registrar a los beneficiarios.