Bacilos, el grupo colombiano que pone a bailar con su esencia única en el género pop latino llega a nuestro país para presentar un show sin precedentes, para poner a bailar a todos los amantes del latín y hacer un recorrido con lo mejor de su historia musical.

La cita será el próximo 18 de septiembre en Costa 21. La preventa de entradas en Teleticket se realizará los días jueves 25 y viernes 26 de junio, con un 15 % de descuento para clientes con tarjetas del banco Falabella.

Bacilos ha recibido el reconocimiento de la crítica y el aplauso de su público por su estilo único, que combina el pop latino, con sus dotes de baile y también romántico e incomparable.

Entre los temas que han quedado en el corazón de los más románticos destacan canciones como “Mi primer millón”, “Caraluna”, “Tabaco y Chanel”, “Pasos de Gigante” y “Perderme Contigo”. Gracias a estos éxitos y otros tantos, la agrupación se ha hecho acreedora de importantes reconocimientos, entre ellos los premios Grammy y Billboard.

Liderada por Jorge Villamizar, la agrupación logró construir una identidad única gracias a la fusión del pop, folk, rock y ritmos latinos, conquistando al público con letras profundas, melodías inolvidables y un estilo que continúa vigente con el paso del tiempo.

Además, las canciones de Bacilos se tocan en todas las discotecas en Latinoamérica, lo que los convierte en unos multifacéticos por excelencia.

Su regreso a Lima ha despertado una enorme expectativa entre los fanáticos peruanos, quienes durante años han mantenido vivo el cariño por una agrupación que dejó una huella imborrable en la música latinoamericana.

La conexión entre Bacilos y el público peruano ha sido constante a lo largo de su carrera, convirtiendo cada presentación en una celebración cargada de emociones, recuerdos y momentos inolvidables.

El concierto en Costa 21 promete una producción de primer nivel, un recorrido por los grandes éxitos que marcaron una época y una experiencia musical capaz de transportar al público a través de distintas generaciones. Será una oportunidad única para volver a cantar canciones que han acompañado historias de amor, amistad y sueños compartidos por millones de personas.

Con millones de discos vendidos, una trayectoria reconocida a nivel internacional y un repertorio que forma parte de la historia de la música latina, Bacilos llegará a Lima para demostrar por qué continúa siendo una de las bandas más queridas y respetadas del continente.

La cita es el próximo 18 de septiembre en Costa 21. La preventa de entradas en Teleticket se realizará los días jueves 25 y viernes 26 de junio con un descuento de hasta 15 % para clientes con tarjetas del banco Falabella. Prepárate para vivir una noche de ensueño que marcará la historia del amor y la música este septiembre en nuestro país.