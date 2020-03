Este último jueves fallecieron tres personas por coronavirus. Uno de ellos, una persona de 69 años, con antecedentes de viaje a España, murió en su edificio situado en Miraflores. Ante esto, uno de los vecinos pidió que realicen el levantamiento del cuerpo y fumiguen el lugar.

“No sabemos cuántas personas han tenido contacto con la víctima, todos usamos el mismo ascensor, hay 60 familias en este edificio, por eso pedimos a las autoridades de salud que vengan a levantar el cadáver y fumiguen el edificio, especialmente las áreas comunes, y que nos hagan un despistaje”, señaló uno de los vecinos, quien optó por no ser identificado, a Latina.

Asimismo, pidió a las autoridades correspondientes que realicen el levantamiento de cuerpo, debido a que el cadáver del fallecido con coronavirus continúa en el departamento de Miraflores.

“El gran problema es que el cuerpo del señor tiene más 14 horas tirado en el departamento, no ha sido levantando, las autoridades sanitarias no se han acercado, aparentemente no hay un protocolo, es decir, no saben qué hacer y el cuerpo está ahí, se está descomponiendo y el virus puede seguir subiendo”, señaló.

En tanto, el Dr. Luis Llanos Ponce, gerente Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, instó la presencia de las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) para que realicen el cerco epidemiológico, el cual consiste el apoyo psicológico, entre otras acciones para dar tranquilidad a los vecinos del edificio.

“El Minsa tienen el protocolo de recojo, están viendo en estos momentos para hacer eso y el cerco epidemiológico”, indicó para Latina.

El Minsa confirmó tres muertes por coronavirus la noche del jueves. Se trata de tres varones, uno de 78, otro de 47 años, el tercero de 69.

