El detenido profesor Cole Tomas Allen, autor del tiroteo de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, no solo habría buscado matar al presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, sino también a otros altos funcionarios presentes en el evento desarrollado en Washington.

El secretario (ministro) de Justicia, Todd Blanche, reveló que el atacante en la cena de Trump buscaba a funcionarios del gobierno.

Indicó que el sospechoso Cole Tomas Allen “no está cooperando activamente” con la investigación.

¿“Lobo solitario”?

Según el FBI, el atacante era un “lobo solitario” que actuó por fines políticos y de manera aislada, al reunir las armas con que se hospedó en el hotel donde fue la reunión con asistencia de Trump y políticos.

“Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes me representa. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”, escribió Cole Tomas Allen en un manifiesto de cerca de 200 palabras que envió a su familia para justificar su intención de asesinar a Trump durante la cena de gala en el Washington Hilton.

¿Fraude?

Como con los otros atentados contra Trump, en un mitin el 13 de julio de 2024 (Pensilvania) y en un campo de golf el 15 de septiembre de 2024 (Florida), el de Washington es una farsa para algunos.

Se considera que todo está “armado” ante la baja popularidad de Trump y las próximas elecciones, aunque la Casa Blanca calificó tales versiones como “irresponsables y peligrosas”.

Un agente con chaleco antibalas sufrió una herida de bala; mientras que Cole Tomas Allen comparecerá hoy ante un tribunal.