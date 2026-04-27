Un bus de la empresa de transportes y servicios múltiples Sur Lima S.A., que paga cupos a una banda de extorsionadores, resultó ayer baleada por un hampón cuando iniciaba su ruta habitual en Chorrillos.

Debido a la inseguridad y por temor a más ataques, los conductores no descartan paralizar sus labores en los próximos días.

Patio de maniobras

Ocurrió en la zona de Inmaculada de Villa, a solo una cuadra del patio de maniobras de la empresa que reveló ya paga cupos a la banda de “Los Negritos”.

“Venimos cumpliendo con la realización de depósitos de manera semanal y adicionalmente adoptaremos nuevas medidas para reforzar la protección”, informó la empresa.

Extorsión y balazos

Este domingo, a pesar de no haberse recibido nuevos pedidos extorsivos, un sujeto interceptó la unidad y realizó tres disparos, uno de los que impactó en el marco de la luna de la cabina del conductor. Ante los disparos, el chofer se lanzó al piso del vehículo y resultó ileso.

El atacante huyó al subirse a una moto conducida por un cómplice que lo esperaba.

Peligro

Choferes de la empresa de transporte denunciaron que son amenazados por una banda que les exige un cupo diario de 6 soles por cada unidad. Son 90 los buses que conforman la flota de Sur Lima S.A. La empresa conecta los distritos de San Juan de Lurigancho y Chorrillos. “Nos sentimos nerviosos, preocupados, da miedo”, declaró un chofer.

Policías de la Comisaría de San Genaro resguardaron el patio de maniobras de la empresa tras el ataque.