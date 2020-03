El Presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció hoy en su última conferencia que debido a los desacatos en las normas dadas para evitar la propagación del coronavirus, la inmovilización social obligatoria (toque de queda) ya no será de 8 pm a 5 am, sino que ahora se dará desde las 6 pm hasta las 5 am.

En cuanto a las regiones como Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad, las medidas serán mucho más radicales, ya que el toque de queda será de 4 pm hasta las 5 am.

Martín Vizcarra confirmó que hay 950 infectados por coronavirus en Perú. “De estos, 238 están hospitalizados y 53 han sido declarados sanos. Hay 49 pacientes que están en las Unidades de Cuidado Intensivos"

Según la información del Ministerio del Interior (Mininter) el último domingo se han detenido 2909 personas en todo el país, y en estos 15 días de cuarentena, la suma de intervenidos asciende a 33 mil personas que han incumplido la disposición del gobierno para enfrentar esta enfermedad.

