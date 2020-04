El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que la eliminación de la restricción para transitar en días intercalados entre hombres y mujeres entrará en vigencia desde este sábado 11 de abril, luego que esta mañana se publicada el decreto supremo que amplía el estado de emergencia contra el coronavirus (COVID-19) hasta el 26 de abril sin incluir esta medida que aplicó en los últimos días.

“Como hoy se ha publicado el decreto supremo, (sus cambios) son vigentes a partir de mañana sábado”, aseguró el mandatario durante un pronunciamiento acompañado por varios ministros y autoridades locales en Tumbes.

Martín Vizcarra explicó que la medida que se había tomado para que solo los hombres pudieran salir los lunes, miércoles y viernes; y las mujeres lo martes, jueves y sábado, buscaba reducir la concentración de personas, pero fue eliminada porque no estaba contribuyendo al objetivo que se había planteado el Gobierno para disminuir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus.

“Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar, que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y que, de esta forma, podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse. Cuando tomamos una medida que no logra ese objetivo necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla”, manifestó.

En esa línea, el mandatario confirmó que se mantiene el concepto inicial del estado de emergencia de permitir que solo un miembro de la familia salga, cuando es necesario, para comprar alimentos, medicamentos en farmacias o realizar operaciones en bancos. Los domingos, se mantendrá la inmovilización obligatoria durante todo el día.

“Entre menos gente haya en las calles, tenemos mejor posibilidades de combatir la propagación, el contagio del virus COVID-19”, reiteró el presidente Vizcarra.

El jefe de Estado también detalló que se redujo el horario de inmovilización obligatoria para que termine a las 4 a.m. y no las 5 a.m. para facilitar el tránsito que permitirá abastecer los mercados y realizar las compras desde más temprano, evitando así la aglomeración en los mercados.

Martín Vizcarra informó, desde Tumbes, que del total de 56.681 muestras tomadas, se han detectado 5.897 casos positivos por coronavirus (COVID-19) a nivel nacional, de los cuales 687 están hospitalizados y 130 tienen ventilación mecánica en las unidades de cuidado intensivo (UCI).

