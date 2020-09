El doctor Juan Villena, médico infectólogo, comentó que es cierto que el número de personas infectadas con Covid-19 o que llegan graves a los hospitales es menor a las registradas hace dos semanas.

“Esto, de alguna forma, a de significar que se está controlando la infección, o por lo menos la diseminación de la enfermad”, contó a Reporte Semanal.

Comentó que, como ya hay un sector de la población infectada, el virus ya no tiene a quien más infectar.

¿Cómo se da esto? Explicó que cuando una persona se infecta, contagia a su entorno más cercano: su familia, sus amigos, el entorno del trabajo.

“Cualquiera de nosotros (con el virus) va a infectar a las personas con las que se relacione habitualmente. Más allá de ese grupo, no es posible”, comentó.

“Esto puede explicar que haya un límite en la transmisión de la infección del virus, pues ya no tiene a quién más infectar. Es posible que esto esté sucediendo. Hay mucha gente que cumple con la norma y está en casa, es el grupo de personas que no está infectada. El resto, aparentemente, ya están infectadas y por eso no hay nuevos casos, es decir, esta población sería el 'rebaño’ y ya no tienen a quien más infectar”, señaló.

Juan Villena en Reporte Semanal - OJO

