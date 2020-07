La pandemia del coronavirus viene generando varios efectos colaterales. Uno de ellos, según alertó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el incremento de embarazos no planeados en todo el mundo. Y nuestro país no es la excepción.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), un organismo de la ONU, estimó que el impacto de la COVID-19 puede provocar 7 millones de embarazos no planificados, en este periodo, en todo el mundo.

María Eugenia Mujica, vocera del UNFPA en el Perú, informó que, según las proyeciones que manejan, la pandemia incrementaría en 40% los nacimientos no planificados en el país durante 2020-2021. Así, el numero de nacimientos no planeados aumentaría entre 50 mil y 100 mil para el mencionado período. Además, afirma que el virus afectará los avances en planificación familiar en el Perú.

PROYECCIONES

“Si se proyectaba a comienzos de año que el Perú registraría 1′619,300 mujeres sin acceso a los modernos métodos anticonceptivos, en el actual estado de emergencia por el coronavirus se aumentarían otras 119,111 mujeres que discontinuarían el uso de los anticonceptivos”, estimó.

Cabe señalar que en el Perú el uso de los modernos métodos anticonceptivos entre mujeres, de 15 y 49 años, oscila en el 55%, según una última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Esta situación se agrava en medio de la pandemia.

VISIONES

“El confinamiento ha generado restricción en la atención de servicios de orientación y planificación sexual, generando también la discontinuidad del método anticonceptivo”, señaló el ginecólogo Raúl Esquizaga.

En tanto, el psicólogo Rudy Chang aconsejó a las parejas a tomar métodos serios para prevenir embarazos no deseados. “El virus aún no se ha ido y la mayor parte de la gente lo pasa en casa, por lo que puede ser propicio para que aumenten los embarazos no planificados. Las parejas deben conversar y, si aún no están preparados, ver la forma idónea de cuidarse”, señaló.

El Ministerio de Salud informó que poco a poco se está retomando la atención de orientación y planificación familiar en los hospitales de primera atención.

Dato

53 bebés nacieron en el Perú durante el período de cuarentena, bajo protocolos de seguridad.

VIDEOS RECOMENDADOS

Tula Rodríguez protagonizó accidente con su vestido

Tula Rodríguez sufre impasse en pleno programa en vivo - OJO