Alias “Richard”, uno de los mandos de los remanentes terroristas vinculados al narcotráfico en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), resultó abatido durante un enfrentamiento con las fuerzas del orden en que un militar fue herido.

Hubo apoyo aéreo y se incautó armamento de los narcoterroristas.

Durante la Operación Quiñones, en una zona de selva del distrito de Echarate, provincia de La Convención, Cusco, se desplegaron patrullas especiales y helicópteros artillados.

Aseguramiento

Tras el enfrentamiento, las fuerzas del orden realizaron acciones de aseguramiento del área e incautaron fusiles de asalto, municiones, equipos de comunicación, pertrechos militares y documentación relacionada con las actividades de la organización.

Herido

El militar herido fue evacuado de emergencia hacia la unidad médica del Fuerte Pichari, donde recibió atención especializada.

Las autoridades informaron que el traslado se realizó como parte del protocolo establecido para atender a los integrantes de las fuerzas del orden que resultan afectados durante operaciones de alto riesgo.