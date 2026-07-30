El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con una letal respuesta al ataque “sorpresa” contra una base aérea estadounidense en Jordania, represalia de la república islámica por las muertes de milicianos proiraníes en bombardeos estadounidenses en Irak.

“Le vamos a dar una jodida paliza. Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza”, aseguró Trump en una entrevista con Fox News.

Eso se da mientras el movimiento Ansarullah de Yemen atacó al petrolero NCC Ghazal en el Mar Rojo, en su cuarto ataque a un petrolero saudí.

Misiles balísticos

El Comando Central de los Estados Unidos (⁠CENTCOM) confirmó haber interceptado con éxito múltiples misiles balísticos lanzados contra sus bases en Jordania.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) reivindicó tal ataque, que tuvo lugar en una jornada de renovado fuego cruzado, en la que Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaron bombardeos de precisión contra posiciones de grupos alineados con Irán en el este de Irak.

Arabia Saudita

Arabia Saudita, rompiendo con su política de contención en la región, se sumó así por primera vez a la guerra contra Irán con esa ofensiva conjunta.

Los bombardeos estadounidenses-sauditas tuvieron como blanco posiciones del poderoso grupo Fuerzas de Movilización Popular (FMP), amalgama de grupos armados iraquíes alineados con Irán que sufrieron decenas de bajas con al menos 20 milicianos muertos y 32 heridos.

Los ataques en Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Karbala y Diyala golpearon a cuarteles generales militares, donde destruyeron equipos.