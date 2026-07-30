Si tuviera que elegir un plato peruano que reúna más características de una alimentación equilibrada, el cebiche estaría entre los primeros lugares.

¿Por qué? Combina pescado, una excelente fuente de proteínas de alta calidad, con cebolla y limón, que aportan compuestos antioxidantes. Además, suele acompañarse de camote, fuente de carbohidratos complejos y fibra, y choclo, que suma más fibra y vitaminas.

Desde el punto de vista nutricional, es un plato con buena cantidad de proteína, poca grasa saturada con alta densidad de nutrientes y pocas calorías (350 a 500 kcal). Eso sí, el equilibrio depende de las porciones y de los acompañamientos.

La ciencia respalda los patrones de alimentación variados. Por eso, la verdadera fortaleza de la cocina peruana está en la diversidad de alimentos que ofrece y en aprender a combinarlos de forma equilibrada.