En la primera sesión del Consejo de Ministros de su gobierno, la presidenta Keiko Fujimori y su gabinete, que encabeza Luis Galarreta, avanzaron ayer en la elaboración de la solicitud de facultades al Congreso para dictar decretos legislativos durante 120 días.

Con decretos se busca aprobar iniciativas sobre seguridad ciudadana, economía, empleo y modernización del Estado.

Se determinó que el pedido se aprobará durante la próxima sesión del Consejo de Ministros para su inmediato envío al Parlamento.

Penales

Se buscará regular a las cárceles en el país y la continuidad reforzada de la intervención de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario, con reformas operativas orientadas a recuperar el control institucional y restablecer la autoridad en los penales.

El Gobierno pretende declarar en emergencia el sistema penitenciario nacional.

Además del control militar de los establecimientos penitenciarios, interés del Gobierno es que “los presos tienen que trabajar para comer”, obligando a los internos a laborar para costear su alimentación.

Reformas económicas

En el Consejo de Ministros también se acordó solicitar al Congreso facultades para un paquete de reformas económicas que incluye cambios en materia tributaria, apoyo a las micro y pequeñas empresas (mypes), simplificación administrativa, formalización y eliminación de barreras burocráticas.

A ello se suma la intención de una reforma estructural y modernización del Estado y en materia tributaria, aduanera y de facilitación del comercio.

Tema laboral

Asimismo, las facultades se pedirán para unificar y regular el marco legal de la actividad laboral con un régimen progresivo que impulse la formalización.

Tal marco incluirá los aportes a EsSalud y a los sistemas de pensiones (AFP y ONP), la compensación por tiempo de servicios (CTS), las gratificaciones, las vacaciones, la jornada laboral, las horas extras, la participación en las utilidades y la protección contra el despido.

Vienen cambios en minería, hidrocarburos, electricidad e infraestructura, y restricciones en áreas naturales protegidas.