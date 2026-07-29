Siete exministros de Estado figuran entre los 19 integrantes del Consejo de Ministros que, con solo dos mujeres, juraron ayer sus cargos ante la jefa de Estado, Keiko Fujimori.

El gabinete, con dos mujeres, igual que el primero de Pedro Castillo hace cinco años muy criticado por su escasa presencia femenina, es encabezado por Luis Galarreta, quien a su vez es parlamentario andino y primer vicepresidente de la república.

Es “pésima señal para la participación política femenina” que solo haya dos ministras, subrayó la diputada Rossana Alayza.

Lista ministerial

Elmer Cuba juró como ministro de Economía y Finanzas, y Carlos Espá en Relaciones Exteriores.

Los restantes ministros en jurar fueron César Astudillo (Interior), Rafael Belaunde (Defensa), Ernesto Álvarez (Justicia), Luis Dyer (Salud), Juan Sheput (Trabajo), José Chang (Educación), Rafael Rey Rey (Transportes), Guillermo Shinno (Energía y Minas), Juan Requejo (Producción) y María Seminario (Mujer y Poblaciones Vulnerables).

Más ministros

También juraron como ministros: Vladimiro Huaroc (Ambiente), Mauricio Arnillas (Vivienda), Alberto Beingolea (Cultura), Maritza Canales (Desarrollo e Inclusión Social), Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego) y Rogers Valencia (Comercio Exterior y Turismo).

Ya fueron ministros en anteriores gobiernos: Chang, Rey, Sheput, Belaunde, Valencia, Seminario y Álvarez; los dos primeros con el aprista Alan García, el tercero con Alejandro Toledo, los dos siguientes con Martín Vizcarra y la sexta con el efímero mandatario de Acción Popular Manuel Merino.

Álvarez fue premier del vacado José Jerí.