Al menos 13 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas por un terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste de Japón, que provocó el colapso de varios edificios, entre ellos en un centro comercial donde se teme que “muchas personas” de las que quedaron atrapadas estén muertas.

Kumamoto, la más golpeada, es la prefectura de Japón de donde eran originarios los padres de Alberto Fujimori y abuelos de la presidenta Keiko Fujimori, Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto, quienes emigraron a Perú en 1934.

Muertos

Según la cadena de televisión privada TBS, un “número considerable” de personas murieron por el derrumbe del segundo piso de un centro comercial en Kashima, Kumamoto.

La cadena pública NHK reportó que entre 20 y 30 empleados del centro comercial seguían sin ser localizados, mientras que la agencia Kyodo News declaró que cuatro personas fueron trasladadas al hospital.

Alerta

NHK indicó que personas estarían desaparecidas en una fábrica de la ciudad de Yatsushiro, donde se derrumbó la parte superior de una chimenea.

El sismo, ocurrido a las 16:27 (2:27 de la madrugada del Perú) en la isla de Kyushu, provocó también una alerta de tsunami que se levantó poco después.

Unos 45,000 hogares quedaron sin electricidad en Kumamoto, pero tres reactores nucleares de la región siguen operando.

Hospital

Un hospital con 400 camas en Kumamoto quedó “al límite de su capacidad” ante tantos heridos.

“Está llegando gente con quemaduras y fracturas por quedar atrapada bajo escombros y las ambulancias no dejan de traer heridos”, declaró un empleado del nosocomio.

La situación se considera de extrema gravedad, mientras la ayuda y equipos de rescate trabajan contra el reloj.