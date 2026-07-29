Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Rosario de 27 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Doctora Magaly Moro, le escribo muy confundida porque no sé si estoy exagerando o si mi intuición me advierte de un grave error. Llevo un año y medio de relación con Carlos y soñamos con construir un futuro juntos, incluso planeamos casarnos el próximo año. Sin embargo, en estos meses he comenzado a notar un patrón en él que me llena de profunda angustia y temor.

Él es un hombre bueno y culto, pero totalmente incapaz de administrar su dinero con madurez. Hace unos días cobró su gratificación y mi esperanza era que guardara una parte para sus gastos personales. Para mi total asombro, se gastó absolutamente todo comprando en la Feria del Libro. No estoy molesta por su amor a la lectura, ni por sus gustos literarios, pues sé que es un hábito sano. Lo que me desespera es saber lo que vendrá después de este impulso irreflexivo.

Sé perfectamente que en pocos días no tendrá ni un sol en el bolsillo para cubrir sus cuentas básicas ni sus deudas. Comenzará a buscar dinero desesperadamente, estresado y pidiendo préstamos para salir del paso. Me duele esa falta de previsión porque no quiero a un hombre irresponsable como compañero de vida. Siento que sus impulsos terminarán arrastrándome a mí a una inestabilidad económica que no estoy dispuesta a tolerar.

Lo amo y me duele pensar en la idea de separarnos por un tema financiero, pero mi paz no tiene precio. Temo que al casarnos esta historia se repita. No quiero vivir angustiada cubriendo sus deudas por sus malas decisiones. Doctora, no sé si deba darle un ultimátum o si es mejor dar un paso al costado antes de llegar al altar.

CONSEJO

Querida Rosario, es importante que hables francamente con Carlos sobre cómo sus decisiones económicas afectan la confianza y su proyecto de vida juntos. Exponle tu molestia y observa si muestra un compromiso real por aprender a administrar sus ingresos. Si no demuestra cambios de conducta, evalúa con cabeza fría si ese es el futuro que realmente deseas para ti. Suerte.