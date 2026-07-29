En su primer mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori formuló un llamado a la reconciliación nacional y tendió “puentes” a la oposición, a la vez que anunció el aumento de la remuneración mínima vital -conocida como sueldo mínimo- a 1300 soles mensuales, medida que no era promesa de campaña ni figura en su plan de gobierno.

Tras jurar al cargo “por todos los peruanos, en especial de quienes han sido históricamente postergados”, en Congreso leyó un mensaje de 45 minutos en que formuló anuncios concretos y prometió intenso trabajo junto a sus ministros.

Al negar aferrarse al poder, anotó que desde ayer “empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años; ¡ni un día más!”.

Aumento del mínimo

Sin que nadie lo tuviera previsto, Fujimori confirmó aumento del sueldo mínimo, que pasará de los actuales S/1130 a S/1300.

“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas”, destacó Fujimori .

Sorpresa para empresarios

Tal bono para las mypes buscará evitar que estas empresas, que son las que pagan los mayores de sueldos mínimos, se vean muy afectadas, comentó el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe Jaimes, quien luego de escucharla confesó que el anuncio del aumento “nos agarró por sorpresa, no lo esperábamos”.

Pensión 65

Fujimori también anunció una pensión universal para pobres de la tercera edad, aunque solo señaló que se iniciará con Pensión 65.

“Aplicaremos progresivamente una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestral para los adultos mayores en situación de pobreza extrema”, aseguró.

Ella no lo dijo, pero el exministro de Economía y Finanzas David Tuesta señaló en RPP que el incremento anunciado de tal subsidio “costará 1700 millones de soles” más de los que hoy ya se gastan.

Reconciliación

En sesión solemne en el Congreso, con asistencia de altos dignatarios, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de la región, Fujimori llamó a la reconciliación nacional.

“Estoy empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles. Los verdaderos enemigos son los grandes y graves problemas del Perú”, recalcó.

En esa línea, Fujimori pidió “que nuestras diferencias nos unan en la búsqueda del bien del país”, pues “no hay dos Perú distintos; hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario que está listo para ponerse de pie”.





El Niño

En otro momento, la mandataria anunció la implementación inmediata de un plan de contingencia nacional para dejar atrás la reacción tardía y priorizar la prevención frente al fenómeno de El Niño en curso. Convocó a gobernadores regionales y alcaldes para “trabajar como un solo equipo”.

“En el plazo inmediato, mi gobierno estará concentrado en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y seguridad ciudadana. Para ello emplearemos recursos extraordinarios”, remarcó Fujimori .

Seguridad

“En materia de seguridad, vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”.

En materia de lucha contra el crimen, Fujimori detalló que “la lucha no será únicamente contra el delincuente común”, ya que “iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal”.

Fuerzas Armadas

“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”, garantizó.

Como política de Estado, anunció “Jóvenes con Futuro” para “impulsar la inserción económica de los jóvenes”.

Empleo y juventud

“Expandiremos y mejoraremos la calidad de los programas para fortalecer sus capacidades para el empleo, incluyendo Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y apoyo integral al emprendedor, con el fin de reducir la tasa de desempleo juvenil de casi 10 % a la mitad. Ampliaremos Beca 18 para que más jóvenes accedan a estudios superiores”, confirmó Fujimori.

Metro y Carretera Central

En transporte, destacó que “en Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca”.

“Culminaremos la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías”, prometió Fujimori.