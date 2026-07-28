Autoridades de Chile suspendieron ayer las clases escolares en distintas localidades del país, mientras avanzan las obras de reconstrucción tras el desastre ocasionado por los recientes sistemas frontales y se registraron este lunes intensas lluvias, tormentas, granizadas y un tornado.

El Ministerio de Educación señaló que en cinco comunas del llamado norte chico no se impartieron clases este lunes debido a la falta de condiciones en los centros escolares y la prolongación de los trabajos de restauración luego de las lluvias e inundaciones.

La medida rigió para establecimientos públicos y privados en los niveles de enseñanza infantil, básico y medio, sobre todo en Coquimbo y Atacama.

Tormentas

Las actividades docentes permanecerán cerradas solo por ayer en Coquimbo, y hasta el miércoles en Atacama, cuando se estima que los servicios básicos estén disponibles para toda la población.

Por otra parte, la Dirección Meteorológica Nacional aconsejó tomar medidas de prevención ante las fuertes lluvias, tormentas y granizos que cayeron ayer en varias zonas del sur y centro del país, y podrían seguir durante unos días.

La perturbación climática afectó a las regiones Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde cayó nieve y granizo.

Alerta y tornado

En la zona centro sur, en Chillán Viejo, en la región de Ñuble, en el límite con la comuna de Bulnes, se registró un tornado, fenómeno acompañado por fuertes lluvias, granizadas y descargas eléctricas.

Una alerta roja se activó por desbordes de ríos en el sur del país, mientras la lluvia cayó en Santiago, la capital de Chile.