Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Carlos de 34 años, que nos escribe desde San Juan de Lurigancho.
Doctora Magaly Moro, necesito un consejo porque siento que estoy atrapado en una situación que no sé cómo manejar. Mi pareja, Karla, me pidió perdón por algo que me dolió mucho y asegura que no volverá a pasar, pero aunque quiero dejar atrás lo ocurrido, todavía me cuesta confiar en ella.
Hace unos meses descubrí que tenía conversaciones con un compañero de trabajo que me había ocultado. Ella dice que no pasó nada más, reconoce que estuvo mal no contarme y asegura que entiende por qué me sentí traicionado. Desde entonces ha intentado demostrarme que quiere mejorar las cosas, pero hay momentos en los que vuelven las dudas.
No quiero convertirme en una persona que revisa su celular, que pregunta constantemente dónde está o busca señales de algo que pueda estar mal. Sé que una relación no puede sostenerse con desconfianza, pero también siento que sería injusto conmigo mismo fingir que nada ocurrió y actuar como si todo estuviera solucionado.
Karla siente que la estoy castigando por un error que ya aceptó y me pide que también ponga de mi parte para recuperar la relación. Yo todavía la quiero y deseo intentarlo, pero tengo miedo de volver a confiar y terminar lastimado nuevamente.
¿Cómo puedo saber si estamos reconstruyendo la confianza o si solo estoy intentando convencerme de que todo está bien? ¿Es posible volver a empezar después de una situación así?
CONSEJO
Estimado Carlos, recuperar la confianza después de una situación que causó dolor requiere tiempo y, sobre todo, hechos que acompañen las palabras. Es importante que hablen sin quedarse atrapados en los reclamos. Si decides continuar con la relación, hazlo porque ves un compromiso de cambio real en ella, no por temor a perderla.